2020-03-16T21:02:57+03:00
Общество

Сергей Шнуров объяснил, как солистка группы «Ленинград» попала в Little Big и теперь поедет на «Евровидение»

В студии радио «Комсомольская правда» музыкант ответил на жгучие вопросы Тины Канделаки
Константин ГЛЫБА
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Сергей ШнуровСергей ШнуровФото: Иван МАКЕЕВ
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Лидер группировки «Ленинград», наставник шоу «Голос» и видный член «Партии Роста» Сергей Шнуров побеседовал с самой бойкой ведущей страны на откровенные и злободневные темы. Одной из таких стала поездка на «Евровидение-2020» солистка «Ленинграда» Флориды Чантурии, которую Шнуров любезно предоставил в аренду группе Little Big.

- Отправил аренду, да, - объяснил музыкант. - Потом вернется.

Сергей вспомнил, как все было на самом деле: ему позвонили музыканты Little Big и сказали, что хотят «усилиться» для поездки на «Евровидение». Предложили Шнурову отпустить вокалистку Флориду Чантурия вместе с ними в Нидерланды. Лидер «Ленинграда» согласился и благословил: «порвите их там».

С 12 по 16 мая в Роттердаме пройдет 65-й по счету конкурс «Евровидение». Нашу страну представит питерская панк-рейв-группа Little Big во главе с лидером Ильей Прусикиным. Команда споет песню Uno, клип на которую собрал в Youtube уже более 25 миллионов просмотров.

Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один».В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в в политике.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один»

В эфире радио «Комсомольская правда» шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в политике. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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