2020-03-16T21:03:19+03:00
Общество

Сергей Шнуров рассказал, как защищается от коронавируса

Музыкант, подавшийся в политику, откровенно ответил на острейшие вопросы Тины Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда»
Константин ГЛЫБА
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Шнуров поразмышлял над этимологией вирусаШнуров поразмышлял над этимологией вирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Лидер группировки «Ленинград», наставник шоу «Голос» и видный член «Партии Роста» Сергей Шнуров принял вызов на бой от Тины Канделаки — самой бойкой ведущей страны — и пришел в студию радио «Комсомольская правда», чтобы ответить на самые насущные вопросы. Разумеется, не обошли тему коронавируса.

- Когда я вчера летел в самолете, был в маске, - вспомнил музыкант. - Когда я оказываюсь в помещении, где очень много народу, маску надеваю, для меня это несложно. Руку вы мне можете подать, но для этого вам понадобится спиртовая салфетка, вот она у меня есть. Отечественная.

Затем Шнуров поразмышлял над этимологией вируса — певец считает, что никакого заговора быть не могло. И вряд ли злой профессор разработал смертельный штамм, чтобы раскидать его по земле. Для распространения заразы, считает Сергей, вовсе необязательно человеческое вмешательство.

Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один».В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в в политике.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один»

В эфире радио «Комсомольская правда» шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в политике. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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