Сергей Шнуров рассказал, как защищается от коронавируса
Лидер группировки «Ленинград», наставник шоу «Голос» и видный член «Партии Роста» Сергей Шнуров принял вызов на бой от Тины Канделаки — самой бойкой ведущей страны — и пришел в студию радио «Комсомольская правда», чтобы ответить на самые насущные вопросы. Разумеется, не обошли тему коронавируса.
- Когда я вчера летел в самолете, был в маске, - вспомнил музыкант. - Когда я оказываюсь в помещении, где очень много народу, маску надеваю, для меня это несложно. Руку вы мне можете подать, но для этого вам понадобится спиртовая салфетка, вот она у меня есть. Отечественная.
Затем Шнуров поразмышлял над этимологией вируса — певец считает, что никакого заговора быть не могло. И вряд ли злой профессор разработал смертельный штамм, чтобы раскидать его по земле. Для распространения заразы, считает Сергей, вовсе необязательно человеческое вмешательство.
Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один».В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в в политике.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ
Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один»
В эфире радио «Комсомольская правда» шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в политике. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сергей Шнуров: Досье "КП"»