Сергей Шнуров опроверг слухи о своей зарубежной недвижимости

16 Март 2020 2020-03-16T21:03:10+03:00

Шнуров вкладывается в недвижимость, но не за границей, а в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкант, подавшийся в политику, откровенно ответил на острейшие вопросы о деньгах и частной собственности

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В студии радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) лидер группировки «Ленинград», наставник шоу «Голос» и видный член «Партии Роста» Сергей Шнуров принял вызов на бой от Тины Канделаки — самой бойкой ведущей страны. Говорили и про доходы с накоплениями.

- Нет, - коротко ответил Шнуров на вопрос о наличии зарубежной недвижимости.

Тина Гивиевна продолжила расспрашивать Сергея Владимировича про денежные вложения. И выяснилось, что Шнуров вкладывается в недвижимость, но не за границей, а в России. В Москве и Петербурге. Музыкант назвал себя «неправильным патриотом», потому что до сих пор не обзавелся домиком на побережье в Италии или Испании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766747" frameborder="0"></iframe> Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один».В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в в политике.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один»

В эфире радио «Комсомольская правда» шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в политике. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU