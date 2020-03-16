Сергей Шнуров опроверг слухи о своей зарубежной недвижимости
В студии радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) лидер группировки «Ленинград», наставник шоу «Голос» и видный член «Партии Роста» Сергей Шнуров принял вызов на бой от Тины Канделаки — самой бойкой ведущей страны. Говорили и про доходы с накоплениями.
- Нет, - коротко ответил Шнуров на вопрос о наличии зарубежной недвижимости.
Тина Гивиевна продолжила расспрашивать Сергея Владимировича про денежные вложения. И выяснилось, что Шнуров вкладывается в недвижимость, но не за границей, а в России. В Москве и Петербурге. Музыкант назвал себя «неправильным патриотом», потому что до сих пор не обзавелся домиком на побережье в Италии или Испании.
Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один».В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в в политике.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ
Сергей Шнуров — Тине Канделаки: «Я просто стану политиком номер один»
В эфире радио «Комсомольская правда» шоумен попытался объяснить ведущей, зачем ставит эксперименты в политике. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сергей Шнуров: Досье "КП"»