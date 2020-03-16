2020-03-16T21:09:11+03:00
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Спрингфилде

Мужчина открыл огонь по посетителям и сотрудникам небольшого магазина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Были ранены два полицейских - один из них погибБыли ранены два полицейских - один из них погибФото: REUTERS
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям и сотрудникам небольшого магазина сети Kum&Go в американском городе Спрингфилд штата Миссури. Жертвами инцидента стали пять человек, в том числе сам нападавший.

В ночь на понедельник, 16 марта, местные правоохранители получили сразу несколько звонков с сообщениями о стрельбе в разных уголках города, а потом выяснилось, что нарушитель попал в аварию близ супермакета.

Двое полицейских первыми прибыли на место и тут же были ранены. Один из них позже скончался. Когда офицерам все же удалось войти в помещение магазина, стрелок был уже мертв. По предварительным данным, он покончил с собой, перед этим застрелив троих человек. Еще один отделался огнестрельным ранением.

"Личность подозреваемого пока не установлена", - уточняется на сайте полиции Спрингфилда.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце стрельба произошла на территории пивоваренного комплекса компании Molson Coors в Милуоки. Тогда тоже погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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