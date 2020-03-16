2020-03-16T21:15:20+03:00
Происшествия

Суд приговорил к смертной казни японца, жестоко убившего 19 инвалидов

Сатоси Уэмацу пробрался в пансионат ночью с целой сумкой ножей и напал на постояльцев, пока они спали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сатоси Уэмацу совершил массовое убийство в возрасте 26 летСатоси Уэмацу совершил массовое убийство в возрасте 26 летФото: REUTERS
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Окружной суд японского города Иокогама вынес смертный приговор 30-летнему Сатоси Уэмацу, который устроил кровавую резню в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями.

Сайт kp.ru писал, что массовое убийство было совершено в 2016 году в пансионате Сагамихары. Сатоси Уэмацу почти четыре года работал здесь, но за несколько месяцев до нападения уволился. В ночь на 26 июля он пробрался в здание через окно, захватив целую сумку ножей, и начал убивать инвалидов, пока они спали.

В результате атаки погибли 19 человек, еще 26 пострадали. Сам Сатоси спешно покинул пансионат, сел в машину и через час пришел в полицейский участок. Он заявил, что просто хотел "избавить мир от инвалидов", которые "не являются нормальными людьми".

Суд Иокогамы отверг утверждения адвоката обвиняемого о том, что его подзащитный невиновен из-за невменяемости, и удовлетворил требование прокуратуры о вышей мере наказания.

При этом на протяжении всего судебного процесса Уэмацу вел себя неадекватно. На первом слушании он попытался положить что-то себе в рот, а на следующем уже извинился за свои действия. Потом он неоднократно оскорблял инвалидов и других людей с ограниченными возможностями, передает телеканал NHK.

ИСТОЧНИК KP.RU

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