2020-03-16T21:37:42+03:00
Экономика

Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар

По мнению Михаила Поддубского, такой сценарий навряд ли будет реализован
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вероятность того, что курс доллара поднимется до 100 рублей, весьма мала. Об этом заявил старший аналитик УК "Регион инвестиции" Михаил Поддубский.

Ранее в понедельник, 16 марта, такой сценарий спрогнозировало агентство Bloomberg. По его подсчетам, рубль может сильно ослабнуть, если вспышка коронавируса Covid-19 приведет к падению американских фондовых рынков, аналогичному периоду мирового финансового кризиса 2008 года. В таких условиях доллар вырастет к валютам развивающихся экономик примерно на 30%.

"Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля (вплоть до уровней в 100 рублей за доллар) я считаю маловероятным", - цитирует РИА Новости эксперта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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