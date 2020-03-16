Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар
Вероятность того, что курс доллара поднимется до 100 рублей, весьма мала. Об этом заявил старший аналитик УК "Регион инвестиции" Михаил Поддубский.
Ранее в понедельник, 16 марта, такой сценарий спрогнозировало агентство Bloomberg. По его подсчетам, рубль может сильно ослабнуть, если вспышка коронавируса Covid-19 приведет к падению американских фондовых рынков, аналогичному периоду мирового финансового кризиса 2008 года. В таких условиях доллар вырастет к валютам развивающихся экономик примерно на 30%.
"Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля (вплоть до уровней в 100 рублей за доллар) я считаю маловероятным", - цитирует РИА Новости эксперта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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