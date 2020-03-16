Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар

16 Март 2020 2020-03-16T21:37:42+03:00

По мнению Михаила Поддубского, такой сценарий навряд ли будет реализован

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Вероятность того, что курс доллара поднимется до 100 рублей, весьма мала. Об этом заявил старший аналитик УК "Регион инвестиции" Михаил Поддубский.

Ранее в понедельник, 16 марта, такой сценарий спрогнозировало агентство Bloomberg. По его подсчетам, рубль может сильно ослабнуть, если вспышка коронавируса Covid-19 приведет к падению американских фондовых рынков, аналогичному периоду мирового финансового кризиса 2008 года. В таких условиях доллар вырастет к валютам развивающихся экономик примерно на 30%.

"Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля (вплоть до уровней в 100 рублей за доллар) я считаю маловероятным", - цитирует РИА Новости эксперта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU