Зеленский поручил ввести "кредитные каникулы" для бизнеса из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу "кредитных каникул" для малого и среднего бизнеса, которые несут убытки на фоне распространения коронавируса и мер, принимаемых для недопущения его распространения. Об этом было сказано в понедельник, 16 марта.
"В ближайшее время ожидаем от Нацбанка, министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - заявил глава государства в ходе видеообращения, которое было размещено на официальных страницах в социальных сетях.
Сайт kp.ru писал, что Украина решила принять довольно жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом. В ближайшие дни по всей стране будет прекращено авиа и железнодорожное сообщение. Также общественный транспорт перестанет ходить между городами. Передвигаться внутри населенных пунктов можно небольшими группами в автобусах, маршрутных такси и тролейбусах.
Развлекательные центры, культурные учреждения, школы и вузы будут закрыты. Плановые операции в больницах отложат в пользу лечения инфицированных граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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