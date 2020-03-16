Зеленский поручил ввести "кредитные каникулы" для бизнеса из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T22:05:06+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу "кредитных каникул" для малого и среднего бизнеса, которые несут убытки на фоне распространения коронавируса и мер, принимаемых для недопущения его распространения. Об этом было сказано в понедельник, 16 марта.

"В ближайшее время ожидаем от Нацбанка, министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - заявил глава государства в ходе видеообращения, которое было размещено на официальных страницах в социальных сетях.

Сайт kp.ru писал, что Украина решила принять довольно жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом. В ближайшие дни по всей стране будет прекращено авиа и железнодорожное сообщение. Также общественный транспорт перестанет ходить между городами. Передвигаться внутри населенных пунктов можно небольшими группами в автобусах, маршрутных такси и тролейбусах.

Развлекательные центры, культурные учреждения, школы и вузы будут закрыты. Плановые операции в больницах отложат в пользу лечения инфицированных граждан.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU