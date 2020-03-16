Захарова: тысячи россиян не могут вернуться на родину из-за противовирусных мер

16 Март 2020 2020-03-16T22:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

За границей остаются тысячи россиян, которые не могут вернуться на родину или испытывают другие проблемы из-за мер, принятых странами в рамках недопущения распространения нового типа коронавируса.

По словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, на настоящий момент это один из самых важных вопросов, которыми занимаются наши дипломаты.

"Ситуация, действительно, крайне тяжелая. Они (россияне за границей - прим. ред.) имеют очень широкую географию. То есть, это не конкретный континент или конкретный регион мира, это везде происходит", - сказала представитель МИД в эфире Радио "Комсомольская правда".

Она добавила, что посольства получили уже около тысячи обращений от людей, столкнувшихся с трудностями при пересечении границ. Просьбы о помощи поступают из Италии, Молдавии, Узбекистана и других стран. Дипломаты составляют списки таких россиян.

Тем временем, сама РФ ограничивает въезд в страну иностранцев. Сайт kp.ru писал, что ограничения будут действовать с 18 марта по 1 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766765" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - об ограничении въезда на территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU