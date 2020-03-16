Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

16 Март 2020 2020-03-16T22:46:25+03:00

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Сербия попросила Россию помочь ей с закупками медицинского оборудования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

В МИД сообщили, что ранее в понедельник, 16 марта, состоялась телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Ивицы Дачича.

Сербский дипломат информировал своего коллегу о мерах, принимаемых для борьбы с последствиями пандемии, и попросил его помочь в приобретении дополнительного медоборудования. Оно понадобится Белграду в случае резкого роста числа зараженных коронавирусом.

"Министр Лавров обещал, что Россия, как и всегда, поможет Сербии, пожелав братскому сербскому народу и его руководству как можно быстрее победить эту болезнь", - сообщается на сайте министерства.

Тем временем, число случаев инфицирования на территории Сербии достигло 55. Сайт kp.ru писал, что президент республики Александар Вучич ввел чрезвычайное положение.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU