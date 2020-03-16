Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Сербия попросила Россию помочь ей с закупками медицинского оборудования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
В МИД сообщили, что ранее в понедельник, 16 марта, состоялась телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Ивицы Дачича.
Сербский дипломат информировал своего коллегу о мерах, принимаемых для борьбы с последствиями пандемии, и попросил его помочь в приобретении дополнительного медоборудования. Оно понадобится Белграду в случае резкого роста числа зараженных коронавирусом.
"Министр Лавров обещал, что Россия, как и всегда, поможет Сербии, пожелав братскому сербскому народу и его руководству как можно быстрее победить эту болезнь", - сообщается на сайте министерства.
Тем временем, число случаев инфицирования на территории Сербии достигло 55. Сайт kp.ru писал, что президент республики Александар Вучич ввел чрезвычайное положение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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