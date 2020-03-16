2020-03-16T22:46:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Республика нуждается в дополнительном медицинском оборудовании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Сербии зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусомВ Сербии зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сербия попросила Россию помочь ей с закупками медицинского оборудования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

В МИД сообщили, что ранее в понедельник, 16 марта, состоялась телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Ивицы Дачича.

Сербский дипломат информировал своего коллегу о мерах, принимаемых для борьбы с последствиями пандемии, и попросил его помочь в приобретении дополнительного медоборудования. Оно понадобится Белграду в случае резкого роста числа зараженных коронавирусом.

"Министр Лавров обещал, что Россия, как и всегда, поможет Сербии, пожелав братскому сербскому народу и его руководству как можно быстрее победить эту болезнь", - сообщается на сайте министерства.

Тем временем, число случаев инфицирования на территории Сербии достигло 55. Сайт kp.ru писал, что президент республики Александар Вучич ввел чрезвычайное положение.

Карта распространения коронавируса

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда сериала "Лютер" Идрис Эльба заразился коронавирусом
Мария Захарова: Коронавирус — более острая проблема, чем «11 сентября»
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве есть ребенок
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Захарова: тысячи россиян не могут вернуться на родину из-за противовирусных мер
Зеленский поручил ввести "кредитные каникулы" для бизнеса из-за коронавируса
Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар
Россия ограничивает въезд в страну иностранцев
Сергей Шнуров рассказал, как защищается от коронавируса
Суд приговорил к смертной казни японца, жестоко убившего 19 инвалидов
Сергей Шнуров опроверг слухи о своей зарубежной недвижимости
Пять человек погибли в результате стрельбы в Спрингфилде
Сергей Шнуров объяснил, как солистка группы «Ленинград» попала в Little Big и теперь поедет на «Евровидение»
Туристов прогоняют с испанских пляжей из-за карантина
Гаагский арбитраж отказался признавать Крым частью Украины
Медведев поручил «Единой России» организовать волонтерскую помощь в борьбе с коронавирусом
На Украине приостанавливается работа метро и междугороднее сообщение
Евросоюз закроет границы для иностранцев
Вологду и Череповец соединит четырехполосная трасса
Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро
МИД России направил Украине ноту из-за "шабаша" радикалов у посольства
Врачи рассказали, как избежать весенней депрессии
Герман Греф решил самоизолироваться после командировки в Европу
Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России