Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве есть ребенок
За последние сутки в Москве было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В числе этих пациентов есть ребенок. Информацию распространил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице им. Башляевой", - сообщается на сайте Мосгорздрава.
Сайт kp.ru писал, что на понедельник, 16 марта, в России было зарегистрировано всего 93 случая заражения коронавирусом. 79 человек находятся на стационаре, четверых уже выписали - они выздоровели.
"Большинство пациентов вернулись из европейских стран", - подчеркнули в оперштабе.
С целью недопущения дальнейшего распространения заболевания Россия решила временно ограничить въезд иностранцев в страну. Также определенные меры приняты отдельно на территории Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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