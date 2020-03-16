Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве есть ребенок

16 Март 2020 2020-03-16T22:59:28+03:00

Больница в Коммунарке, в которой лечат зараженных коронавирусом Фото: REUTERS

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За последние сутки в Москве было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В числе этих пациентов есть ребенок. Информацию распространил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице им. Башляевой", - сообщается на сайте Мосгорздрава.

Сайт kp.ru писал, что на понедельник, 16 марта, в России было зарегистрировано всего 93 случая заражения коронавирусом. 79 человек находятся на стационаре, четверых уже выписали - они выздоровели.

"Большинство пациентов вернулись из европейских стран", - подчеркнули в оперштабе.

С целью недопущения дальнейшего распространения заболевания Россия решила временно ограничить въезд иностранцев в страну. Также определенные меры приняты отдельно на территории Москвы.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU