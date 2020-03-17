Пик коронавируса пройден: 95 процентов продавцов из Китая вернулись к нормальной работе на AliExpress

17 Март 2020 2020-03-17T01:12:56+03:00

В Китае почти все продавцы популярного сайта вернулись к работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае регистрируют меньше случаев заражения, чем в остальном мире

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Китай, ставший в эпицентром распространения коронавируса, возвращается к нормальной жизни. Общими усилиями врачам, властям и гражданам, которые соблюдали правила гигиены и карантина, удалось сократить число новых случаев заболевания. Так, например, 15 марта за сутки выявили всего 27 новых заболевших. В ВОЗ подтвердили – число заболевших в мире превысило показатели КНР. Так что китайцы надеются, что пик заболевания пройден и к апрелю они смогут окончательно победить коронавирус.

Открываются предприятия, кафе, кинотеатры. К нормальной работе вернулись 95 процентов продавцов из Китая на AliExpress.

- Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются, – задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней,-сказано в сообщении «AliExpress Россия» на платформе Notion.

За отмененные товары покупателям вернут деньги. Проблемы с доставкой начались в феврале, но, как показала статистика продаж, россияне не стали из-за коронавирус реже заказывать с этого сайта:

- За время карантина в Китае (февраль – начало марта) продажи российских производителей на AliExpress Россия выросли на 20 %. Это беспрецедентный рост локальных поставщиков,- сказано в заявлении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU