2020-03-17T01:12:56+03:00
В мире

Пик коронавируса пройден: 95 процентов продавцов из Китая вернулись к нормальной работе на AliExpress

В Китае регистрируют меньше случаев заражения, чем в остальном мире
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Китае почти все продавцы популярного сайта вернулись к работеВ Китае почти все продавцы популярного сайта вернулись к работеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Китай, ставший в эпицентром распространения коронавируса, возвращается к нормальной жизни. Общими усилиями врачам, властям и гражданам, которые соблюдали правила гигиены и карантина, удалось сократить число новых случаев заболевания. Так, например, 15 марта за сутки выявили всего 27 новых заболевших. В ВОЗ подтвердили – число заболевших в мире превысило показатели КНР. Так что китайцы надеются, что пик заболевания пройден и к апрелю они смогут окончательно победить коронавирус.

Открываются предприятия, кафе, кинотеатры. К нормальной работе вернулись 95 процентов продавцов из Китая на AliExpress.

- Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются, – задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней,-сказано в сообщении «AliExpress Россия» на платформе Notion.

За отмененные товары покупателям вернут деньги. Проблемы с доставкой начались в феврале, но, как показала статистика продаж, россияне не стали из-за коронавирус реже заказывать с этого сайта:

- За время карантина в Китае (февраль – начало марта) продажи российских производителей на AliExpress Россия выросли на 20 %. Это беспрецедентный рост локальных поставщиков,- сказано в заявлении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог назвал предполагаемые сроки создания вакцины от коронавируса
РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса
Жена лётчика Ярошенко сообщила о возобновлении дела о его похищении спецслужбами США и Либерии
В России могут запретить кальяны в кафе из-за коронавируса
Пик коронавируса пройден: 95 процентов продавцов из Китая вернулись к нормальной работе на AliExpress
Россияне стали налегать на «солнечный» витамин D3
В Кремле назначили нового коменданта
Путин: "Несистемная оппозиция не является врагом государства"
Москва-сити, гостиницы и храм Христа Спасителя: В столице из-за сообщений о "минировании" проверили почти 1000 учреждений
Курс рубля на 17 марта 2020: доллар - 74,12 рубля, евро - 82,56 рубля
В России из-за закрытия школ предложили давать родителям больничные
В России празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса
Выплаты по больничным получат те, кто оказались на обязательном карантине
СК проверит причастность ветеранов Латышского легиона СС к преступлениям нацистов
АКОРТ: запаса продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель
Фондовые индексы США за торги 16 марта рухнули на 12%
Услуги доставщиков еды стали пользовать повышенной популярностью на фоне коронавируса
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник 17 марта
Дэниел Рэдклифф рассказал, что много лет спивался из-за Гарри Поттера
В Казахстане двухлетняя девочка заразилась коронавирусом
Россиян предупредили о "кибер-коронавирусах"
Плавучий космодром "Морской старт" прибыл из США в порт Приморья
Цены на нефть выросли на 5 процентов после того, как резкий спад привлек инвесторов
Опрос: Только 16 процентов работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно