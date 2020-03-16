2020-03-17T00:02:11+03:00
Общество

Победители конкурса арктических стримов получат спецпризы

Их приготовили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики
Михаил Косов
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Победители конкурса арктических стримов получат спецпризы. Фото: пресс - служба ПОРА.Победители конкурса арктических стримов получат спецпризы. Фото: пресс - служба ПОРА.
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Два специальных приза от заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова получат участники конкурса прямых эфиров в соцсетях “Расскажи России об Арктике”, который организовали Проектный офис развития Арктики и социальная сеть «Одноклассники». Победители конкурса будут определены 23 марта.

«В арктических регионах России потрясающая природа и интереснейшая культура, о которых многие россияне и не знают. Соцсети - хороший инструмент для того, чтобы об этом рассказать. Поэтому я с удовольствием поддерживаю конкурс прямых эфиров, организованный ПОРА и Одноклассниками» - поясняет Александр Крутиков.

Сейчас в группе «ПОРА в Арктику» в «Одноклассниках» выложен шорт-лист финалистов и можно поучаствовать в зрительском голосовании за лучшее видео. В финал вышли стримеры из Мурманской и Архангельской областей, Якутии, с Ямала и из Ненецкого автономного округа. Голосование проходит до 22 марта.

Проголосовать можно здесь: https://ok.ru/group/59174738460729/topic/151237942526009.

В рамках конкурса каждый совершеннолетний житель Арктики мог рассказать о себе и своем родном городе или поселке в прямом эфире с помощью специального приложения для стриминга OK Live. Победители получат по 50 000 рублей от ПОРА на съемки сюжета о своем регионе, а также специальные призы от Александра Крутикова.

Видео об арктических городах и поселках способствуют популяризации культурных и исторических мест макрорегиона, знакомят с достопримечательностями, традициями коренных малочисленных народов Севера и рассказывают о жизни в северных городах .

Благодаря информационной поддержке соцсети аудитория прямых эфиров ПОРА в «Одноклассниках» в 2019 году превысила 8 миллионов человек.

Больше информации о конкурсе - на сайте организаторов ok.porarctic.ru.

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