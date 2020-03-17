2020-03-17T00:37:52+03:00
Общество

Производители товаров рассказали о запасах продуктов питания в магазинах

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают ажиотаж вокруг товаров первой необходимости временным
Юлия САЛЬНИКОВА
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В магазинах нет дефицита товаров, сообщили в АКОРТВ магазинах нет дефицита товаров, сообщили в АКОРТФото: Александр ГЛУЗ
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В российских магазинах вырос спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Об этом "Известиям" рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Правда, такой ажиотаж ритейлеры считают временным.

Первыми с полок все начали "сметать" европейцы, хотя там даже в условиях полного карантина магазины и аптеки продолжают работать. Вскоре их настроения передались и жителям других стран, в том числе России. Новости о коронавирусе в мире заставляют людей запасаться продуктами. При этом в Минпроторге заверили, пустыми полки магазинов не будут, такого просто не допустят, при любом развитии ситуации торговые точки в стране продолжат работу.

- Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение,- сообщил Власенко. - Минпромторг уже разослал ритейлерам письмо с рекомендацией поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров.

В АКОРТ решают вопросы ускорения доставки продукции, которая рискует оказаться в дефиците. Следить за тем, чтобы в магазинах был полный набор продуктов, будут региональные власти. Особое внимание уделят бесперебойной доставке в небольшие торговые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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