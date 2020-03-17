Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки увеличилось почти втрое

17 Март 2020 2020-03-17T00:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Турции за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось с 18 до 47. Первого пациента с новым штаммом вируса обнаружили в стране меньше недели назад. Инфицированный посещал страны Европы. Контактировавших с ним людей взяли под контроль, оказалось, что у некоторых из них тот же диагноз.

- Сегодня подтвердились 29 новых случаев заражения, итого число заболевших у нас достигло 47. Последние инфицированные связаны с США, Ближним Востоком и Европой. Трое заболевших вернулись из паломнической поездки в Саудовскую Аравию,- сообщил в твиттер министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Ранее в Турции заявили, что считают "неизбежным" распространение вируса в стране. Но здесь готовы бороться за то, чтобы число инфицированных было как можно ниже. Поэтому предложили отложить начало туристического сезона на месяц и открыть возможность для отдыха гостям только в апреле.

Вскоре власти Турции закрыли все ночные клубы, бары, чтобы избежать мест скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU