Новости о коронавирусе волнуют россиян больше, чем скачки валют

17 Март 2020 2020-03-17T01:11:31+03:00

Треть россиян не верят в то, что коронавирус настолько опасен, как сообщают в СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Какие новости волнуют россиян больше всего, выяснили аналитики порталов Новости Mail.ru и Поиск Mail.ru. На первом месте оказались сводки по коронавирусу. Как показал опрос, 86 процентов россиян следят, как меняется ситуация с распространением заболевания. Напомним, вирус впервые обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года, оттуда заболевание распространилось сначала в соседние государства, а затем на все континенты кроме Антарктиды. У китайцев ушло почти три месяца, чтобы переломить ситуацию и снизить число новых случаев заражения – от тысячи в день в КНР перешли к показатели в 27 человек (столько заражены 15 марта).

- Оказалось, что интерес к теме COVID-19 нарастал постепенно. Первый всплеск пришелся на 28 февраля, затем — на 3 марта, разница в частоте запросов составила +23%. Затем самый резкий всплеск произошел 12 марта — плюс 102%,- сообщают исследователи.

Напомним, 12 марта глава ВОЗ объявил коронавирус пандемией.

Вскоре Италия закрылась на карантин, ее примеру последовали США, Испания, 16 марта президент Франции объявил тотальную изоляцию. Но опрос показал, что 32 процента россиян уверены — масштабы заболевания сильно преувеличены.

Отвлечься от короавируса 8-10 марта россиян заставили скачки валют. Правда, только второе место по интересу со стороны интернет пользователей: 78% не пропускают экономические сводки, 59% респондентов, считают новостные материалы в Сети достоверными и соответствующими реальности.

- Количество запросов о валютных котировках также увеличилось — на 978% (8-10 марта). Однако резкий рост обернулся стремительным падением. Всего через неделю, 15 марта, интерес к курсу евро и доллара снизился на 475%,- сказано в исследовании.

Еще 60 процентов опрошенных интересовались поправками в Конституцию. Из них 68 процентов заявили, что им мало информации о будущих изменениях и они хотели бы получить больше данных о поправках.

ИСТОЧНИК KP.RU