2020-03-17T01:30:38+03:00
В мире

Торги на фондовом рынке США закрылись падением индекса Dow Jones на 13 процентов

Это самое крупное падение за 30 лет на нью-йоркской фондовой бирже
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп спрогнозировал продолжение пандемии до августаТрамп спрогнозировал продолжение пандемии до августаФото: REUTERS
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Фондовые рынки отреагировали на выступление президента США 16 марта. Дональд Трамп прогнозируют завершение пандемии коронавируса к июлю-августу. В штатах закрываются кафе, бары, ночные клубы, запрещены массовые мероприятия численностью больше 10 человек, в Нью-Йорке готовы к введению коомендантского часа. Трамп пообещал всплеск экономики, но только когда страна победит коронавирус.

Тем временем американские авиакомпании просят о 10 миллиардах долларах государственной помощи.

Из-за опасений по поводу ухудшения ситуации в США Индекс Dow Jones упал почти на 13% до 20917,53 пунктов. Это самое сильное падение за последние 30 лет. В 1987 году 19 октября вошло в историю как "черный понедельник". Тогда индекс Dow Jones упал на рекордные 22,6 %. Этот отразилось на экономике не только штатов, фондовые биржи Канады, Австралии и других стран отреагировали падением.

Нефть марки WTI подешевела на 9,71% до 28,65 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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