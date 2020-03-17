2020-03-17T04:49:51+03:00
В мире

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 14 тысяч человек

Число инфицированных в Китае достигло 81077, в остальном мире - 86 434 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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За сутки умерли 862 человекаЗа сутки умерли 862 человекаФото: REUTERS
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За минувшие сутки 16 марта больных коронавирусом в мире увеличилось на 13903 человека. Из них всего 29 человек - в Китае, остальные случаи зарегистрированы за пределами страны, которая несколько месяцев считалась эпицентром распространения болезни. Теперь таким эпицентром стала Европа: Италия закрыта на карантин, Франция также запрещает перемещения внутри страны и закрывает кафе, бары, кино, табу наложено даже на семейные торжества.

Общее число инфицированных вне Китая оказалось выше, чем в Китае: 86 434 против 81 077.

Согласно отчету ВОЗ, больше всего зараженных за пределами КНР - в Италии, 24747 человек и почти 2 тысячи смертей. Третьим в списке значится Иран - 14991 случаев заражения.

Глава ВОЗ попросил пересмотреть сроки изоляции пациентов после лечения. Оказалось, что две недели после прохождения симптомов человек заразен. Вирус по непонятной для ученых причине у 13 процентов детей вообще не ощущается, болезнь проходит без симптомов. Исключение составляют малыши до года, среди них у 11 процентов коронавирус вызывает серьезные осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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