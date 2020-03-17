В Казахстане двухлетняя девочка заразилась коронавирусом

17 Март 2020 2020-03-17T07:26:47+03:00

17 марта минздрав Казахстана сообщил о росте количества заражённых с 10 до 13 человек Фото: REUTERS

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В Казахстане у ребёнка 2018 года рождения выявлен коронавирус. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге.

17 марта минздрав Казахстана сообщил о росте количества заражённых с 10 до 13 человек.

- Маленький ребёнок, девочка 2018 года рождения, прилетела к нам 13 марта рейсом Берлин – Минск – Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу Алматы, - рассказал чиновник.

Другие заболевшие - взрослые мужчины, прилетевшие в Казахстан из Москвы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в республике режим чрезвычайного положения в условиях распространения коронавируса. По подписанному им указу, режим ЧС продлится с 16 марта до 15 апреля.

Сайт kp.ru также сообщал, что 15 марта коронавирус был выявлен у мужчины и женщины, прилетевших из Германии разными рейсами.

ИСТОЧНИК KP.RU