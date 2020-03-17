В России празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса
Празднование Дня космонавтики в 2020 году перенесли с 12 апреля на неопределенный срок.
По традиции эту дату, официально установленную в честь первого полета человека в космос, в России отмечают широко. Праздник предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей. В целях борьбы с распространением вирусной инфекцией в некоторых регионах РФ сократили число проведения подобных событий, в частности из-за закрытых границ между странами.
- Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по covid-19 планируется перенести празднование Дня космонавтики. Точная новая дата празднования пока неизвестно , - сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Тем временем источник сообщил ТАСС, что мероприятие переносится с 12 апреля на 4 октября. Предполагается, что День космонавтики проведут в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.
Напомним, что из-за коронавируса власти Российской Федерации приняли решение обезопасить своих граждан и до 1 мая закрыть границы для въезда иностранцев. Аналогичное решение приняли и многие другие страны, например, Италия и Монголия. Также в Казахстане было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ. В государстве пытаются стабилизировать обстановку, сейчас там действует режим ЧС. Согласно последним данным, там выявлены новые случаи заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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