В России празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T10:02:46+03:00

Предполагается, что мероприятие проведут в день годовщины запуска первого искусственного спутника Земли

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Празднование Дня космонавтики в 2020 году перенесли с 12 апреля на неопределенный срок.

По традиции эту дату, официально установленную в честь первого полета человека в космос, в России отмечают широко. Праздник предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей. В целях борьбы с распространением вирусной инфекцией в некоторых регионах РФ сократили число проведения подобных событий, в частности из-за закрытых границ между странами.

- Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по covid-19 планируется перенести празднование Дня космонавтики. Точная новая дата празднования пока неизвестно , - сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Тем временем источник сообщил ТАСС, что мероприятие переносится с 12 апреля на 4 октября. Предполагается, что День космонавтики проведут в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.

Напомним, что из-за коронавируса власти Российской Федерации приняли решение обезопасить своих граждан и до 1 мая закрыть границы для въезда иностранцев. Аналогичное решение приняли и многие другие страны, например, Италия и Монголия. Также в Казахстане было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ. В государстве пытаются стабилизировать обстановку, сейчас там действует режим ЧС. Согласно последним данным, там выявлены новые случаи заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU