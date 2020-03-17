АКОРТ: запаса продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель

17 Март 2020 2020-03-17T09:33:06+03:00

Запасов продуктов в торговых точках хватит на восемь недель Фото: REUTERS

Минпромторг уже посоветовал магазинам следить, чтобы покупатели стояли в очереди на расстоянии метр друг от друга

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Минпромторг дал указания торговым точкам, как максимально обезопасить покупателей, которые приходят в магазины во время распространения вируса. Ведомство разослало письма в торговые точки с просьбой уделять особое внимание дезинфицированию дверных ручек и тележек.

Необходимо следить, чтобы покупатели стояли в очереди на расстоянии не менее метра друг от друга, а еще постоянно пополнять запасы товаров. Последнее особенно беспокоит россиян. Многие предпочитают закупаться впрок, на случай перебоев с поставками товаров.

- Существующих запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, - рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Повышенный спрос отмечается на гречку, макароны, средства дезинфекции (например, антисептики) и туалетную бумагу. Эти позиции ритейлеры закупают в увеличенных объемах.

— У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины, — сказал представитель АКОРТ.

Особое внимание сетевики уделяют поддержанию торговых запасов в небольших магазинах, где почти отсутствуют склады. Туда ежедневно доставляют товары из распределительных центров.

В торговой сети «Лента» отметили, что увеличили количество уборок, а также проводит дезинфекцию поверхностей и тележек, измеряет температуру сотрудников.

— Ситуации с поставками полностью под контролем. Ведутся закупки, держится увеличенный запас базовой продукции, на складах сформированы резервы продуктов питания (в первую очередь, бакалеи), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания и кормов для животных, - заявили в пресс-службе «Магнита».

В пресс-службе «Ашан ритейл Россия» отметили повышенный спрос на продажи мясных консервов и гречневой крупы - в два раза, макароны, сахар и рыбные консервы — в 1,5 раза, а продажи туалетной бумаги — на 40%.

В пресс-службе Metro cash & carry особой популярностью пользуются товары длительного хранения и средства гигиены. А в компании «Окей» вовсе не прогнозируют дефицита даже при нынешнем уровне спроса, так как создан большой товарный запас на складах, пишет Дни.ру.

Тем временем россияне все чаще выбирают формат онлайн-покупок и перестают ходить в кафе и рестораны, отдавая предпочтение сервисам доставки готовой еды.

ИСТОЧНИК KP.RU