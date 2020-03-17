2020-03-17T09:35:34+03:00
В мире

СК проверит причастность ветеранов Латышского легиона СС к преступлениям нацистов

В докладе числятся 96 латышских легионеров
Ася КУЗНЕЦОВА
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СК проверяет более 50 лиц, причастных к преступлениям нацистов, в число которых входят и латышские легионеры СССК проверяет более 50 лиц, причастных к преступлениям нацистов, в число которых входят и латышские легионеры ССФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственный комитет России изучит анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС и проверит их на причастность к преступлениям против мирных советских граждан, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Российский фонд "Историческая память" и фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки составили доклад, в котором содержатся подробные анкетные данные 96 ветеранов Латышского легиона СС. Информации из доклада достаточно для проведения поисковых мероприятий в рамках следствия. В докладе также сообщается, что сейчас ветераны живут в Великобритании, Канаде, Аргентине, Латвии, Бразилии, Австралии и США.

Петренко также уточнила, что сейчас СК проверяет более 50 лиц, причастных к преступлениям нацистов, в число которых входят и латышские легионеры СС, сообщает РИА Новости.

В Следственном комитете также отметили, что многих фигурантов доклада в середине ХХ века Военные трибуналы уже привлекали к уголовной ответственности.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что СК России запросил у Канады предоставление материалов уголовных дел по Гельмуту Оберлендеру, которого в конце 2019 года лишили канадского гражданства из-за того, что он скрыл своё участие в зондеркоманде СС-10 "а", где служил переводчиком. Подразделение СС 10 "а" действовало на Кубани в 1942-1943 годах. 214 воспитанников Ейского детдома они уничтожили с помощью мобильных газовых камер. По данным экспертов, часть из них была закопана заживо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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