Выплаты по больничным получат те, кто оказались на обязательном карантине

17 Март 2020 2020-03-17T09:55:45+03:00

Центральный банк и Правительство России выпустили совместное заявление о борьбе с последствиями коронавируса для экономики. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

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Центральный банк и Правительство России выпустили совместное заявление о борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В нём они сообщили, что создали создали группу по мониторингу финансового состояния системно значимых компаний.

Оказавшиеся на вынужденном карантине получат выплаты по больничным, сказано в решении ЦБ и кабмина.

Также в заявлении сообщается, что специально созданная комиссия примет решение для поддержки тех компаний, работающих в пострадавших отраслях. Кабинет министров вводит отсрочку сроком в три месяца на оплату аренды субъектов малого и среднего предпринимательства, а также арендаторов государственного имущества.

- Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности, - также сообщается на сайте правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU