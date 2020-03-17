2020-03-17T10:18:37+03:00
Экономика

Курс рубля на 17 марта 2020: доллар - 74,12 рубля, евро - 82,56 рубля

Курс рубля на 17 марта 2020 вырос на открытии торгов на Московской бирже
Ася КУЗНЕЦОВА
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Курс доллара на открытии торгов снизился на 53 копейки — до 74,12 рубляКурс доллара на открытии торгов снизился на 53 копейки — до 74,12 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 53 копейки и составляет 74,12 рубля.

Курс евро также снизился до 82,56 рубля. Снижение составило 86 копеек.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,03% до $30,66 за баррель.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что нефть марки Brent снизилась на 3% 16 марта в связи с опасениями за спрос на сырье.

На сайте kp.ru также писали, что Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

В ночь на понедельник, 9 марта, баррель сырья марки Brent подешевел почти на треть, из-за чего курс рубля сильно упал. После этого Центробанк принял решение о временной приостановке закупки иностранной валюты на внутреннем рынке, а операции возобновят после стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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