Курс рубля на 17 марта 2020: доллар - 74,12 рубля, евро - 82,56 рубля
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 53 копейки и составляет 74,12 рубля.
Курс евро также снизился до 82,56 рубля. Снижение составило 86 копеек.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,03% до $30,66 за баррель.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что нефть марки Brent снизилась на 3% 16 марта в связи с опасениями за спрос на сырье.
На сайте kp.ru также писали, что Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.
В ночь на понедельник, 9 марта, баррель сырья марки Brent подешевел почти на треть, из-за чего курс рубля сильно упал. После этого Центробанк принял решение о временной приостановке закупки иностранной валюты на внутреннем рынке, а операции возобновят после стабилизации ситуации на рынках.
ИСТОЧНИК KP.RU