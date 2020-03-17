Путин: "Несистемная оппозиция не является врагом государства"
Президент России Владимир Путин заявил, что политики, в том числе оппозиционные, должны, помимо критики власти, иметь ясное представление решений стоящих перед страной проблем.
Путин также отметил, что гражданин, столкнувшийся с критикой власти, также хочет получить предложения от тех, кто недоволен сложившейся ситуацией.
- И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?, - сказал российский лидер в интервью проекту ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
Президент также отметил рост политического сознания россиян за 2019 год.
- И системная [оппозиция] нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России, - заявил Владимир Путин.
Сайт kp.ru привёл самые интересные фрагменты интервью с президентом об оппозиции и о том, что парламент - место для дискуссий, но не для драк.
ИСТОЧНИК KP.RU