Путин: "Несистемная оппозиция не является врагом государства"

17 Март 2020 2020-03-17T10:27:10+03:00

Президент Путин отметил, что гражданин, столкнувшийся с критикой власти, также хочет получить предложения от тех, кто недоволен сложившейся ситуацией Фото: ТАСС

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Президент России Владимир Путин заявил, что политики, в том числе оппозиционные, должны, помимо критики власти, иметь ясное представление решений стоящих перед страной проблем.

Путин также отметил, что гражданин, столкнувшийся с критикой власти, также хочет получить предложения от тех, кто недоволен сложившейся ситуацией.

- И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?, - сказал российский лидер в интервью проекту ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент также отметил рост политического сознания россиян за 2019 год.

- И системная [оппозиция] нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России, - заявил Владимир Путин.

Сайт kp.ru привёл самые интересные фрагменты интервью с президентом об оппозиции и о том, что парламент - место для дискуссий, но не для драк.

ИСТОЧНИК KP.RU