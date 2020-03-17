2020-03-17T10:46:53+03:00
Общество

В Кремле назначили нового коменданта

В Москве сменился глава департамента региональной безопасности
Ася КУЗНЕЦОВА
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Собянин снял с должности главы департамента Владимира Регнацкого и назначил его начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей МосквыСобянин снял с должности главы департамента Владимира Регнацкого и назначил его начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новым комендантом Кремля назначен генерал-майор Сергей Удовенко.

Предыдущий комендант Кремля Сергей Хлебников стал руководителем Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы. На этот пост он назначен распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина на весь срок его полномочий.

В полномочия департамента региональной безопасности Москвы входит в том числе согласование уличных акций в столице.

Другим распоряжением Собянин сменил должность Владимир Регнацкого с главы департамента на начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по сообщению Сергея Собянина Москва 5 марта ввела режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции. В своём блоге мэр продолжает информировать о ситуации с коронавирусом в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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