Россияне стали налегать на «солнечный» витамин D3

17 Март 2020 2020-03-17T10:56:08+03:00

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Россияне стали активнее употреблять «солнечный» витамин D3. За последнее время объемы продаж биологически активных добавок, в которых витамин D3 является основным активным веществом, выросли в несколько раз. В 2015 году подобных БАДов было реализовано на 170,5 млн рублей, а в 2019-м их продали на сумму 848,6 млн рублей. Если смотреть количественное увеличение, то продажи возросли с 710 тысяч упаковок до 2 млн, говорится в статистике DSM Group.

Медики объясняют, что данное вещество естественным путем вырабатывается под действием УФ-лучей и необходимо организму для улучшения иммунной системы. Получить D3 можно из рыбы, морепродуктов и некоторых овощей, пишет NEWS.ru.

Регионы-лидеры по потреблению БАДов с витамином D3:

Москва – 26%,

Санкт-Петербург - 8%,

Московская область - 7,51%,

Краснодарский край - 3,31%,

Новосибирская область - 2,72%.

Меньше всего БАДы приобретают:

Ненецкий автономный округ - 0,04%,

Чукотский автономный округ - 0,05%,

Еврейская автономная область - 0,06%,

Калмыкия - 0,06%,

Республика Алтай - 0,09%.

ИСТОЧНИК KP.RU