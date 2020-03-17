Россияне стали налегать на «солнечный» витамин D3
Россияне стали активнее употреблять «солнечный» витамин D3. За последнее время объемы продаж биологически активных добавок, в которых витамин D3 является основным активным веществом, выросли в несколько раз. В 2015 году подобных БАДов было реализовано на 170,5 млн рублей, а в 2019-м их продали на сумму 848,6 млн рублей. Если смотреть количественное увеличение, то продажи возросли с 710 тысяч упаковок до 2 млн, говорится в статистике DSM Group.
Медики объясняют, что данное вещество естественным путем вырабатывается под действием УФ-лучей и необходимо организму для улучшения иммунной системы. Получить D3 можно из рыбы, морепродуктов и некоторых овощей, пишет NEWS.ru.
Регионы-лидеры по потреблению БАДов с витамином D3:
Москва – 26%,
Санкт-Петербург - 8%,
Московская область - 7,51%,
Краснодарский край - 3,31%,
Новосибирская область - 2,72%.
Меньше всего БАДы приобретают:
Ненецкий автономный округ - 0,04%,
Чукотский автономный округ - 0,05%,
Еврейская автономная область - 0,06%,
Калмыкия - 0,06%,
Республика Алтай - 0,09%.
ИСТОЧНИК KP.RU