В России могут запретить кальяны в кафе из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:08:26+03:00

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В ресторанах и барах и могут приостановить продажу кальянов из-за распространения коронавируса. С инициативой запрета выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Свое предложение он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В своем письме Хамзаев отметил, что курительные приборы могут нести реальную угрозу распространения инфекции. Тем более что ранее Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила, что путем обычного мытья кальяны не могут быть пастеризованы и в связи с этим способствуют распространению опасных бактерий и инфекционных заболеваний.

«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов», — цитирует обращение Хамзаева RT.

Эксперт также отметил, что в ряде других стран, например в Объединенных Арабских Эмиратах, уже введен запрет на курение кальянов в местах общественного питания.

Напомним, ранее Минпромторг прокомментировал ситуацию в торговых сетях из-а коронавируса и успокоил население. В ведомстве пообещали, что дефицита на прилавках не будет, магазины заранее начали создавать резервные запасы продовольствия, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU