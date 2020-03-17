Вирусолог назвал предполагаемые сроки создания вакцины от коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:35:23+03:00

Вакцина от коронавируса может появиться через полгода в развитых странах, в том числе в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В развитых странах она будет разработана через полгода

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Вакцина от коронавируса может появиться через полгода в развитых странах, в том числе в России, сообщил профессор лаборатории экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов на заседании учёного совета в Дальневосточном федеральном университете.

Он также отметил, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что вакцина будет через 1-1,5 года, взяв в расчёт также и развивающиеся страны, поскольку ВОЗ строит прогнозы в масштабах планеты.

- Хотя в развитых странах она появится примерно через полгода, к лету, в том числе в России, - считает Щелканов.

Учёный также отметил, что для жизни и развития коронавируса важна низкая, но плюсовая температура и высокая влажность. Вирусолог также отметил, что вирус живёт около 6-8 часов на предметах, но гораздо дольше в фекалиях.

ИСТОЧНИК KP.RU