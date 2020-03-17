17 Март 2020 2020-03-17T11:59:10+03:00

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Банк России в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,7 миллиарда рублей, следует из данных регулятора. Такое решение 17 марта вновь было принято в связи с высоким курсом доллара и евро по отношению к рублю.

Сайт kp.ru писал, 9 марта ЦБ временно приостановил покупку валюты на 30 дней. На следующий день, 10 марта, регулятор начал реализовывать "комплекс упреждающих мер". Спустя еще несколько суток Банк России продал валюту на сумму 3,6 миллиардов рублей. В настоящее время общая сумма от продажи иностранных денег превышает 7 миллиардов рублей.

Согласно данным Мосбиржи на утро 17 марта курс доллара на торгах достигал 74,12 рублей, евро - 82,56 рублей.

Напомним, что на прошлой неделе курс рубля ослаб из-за ситуации на нефтяном рынке. Сырье подешевело более чем на 30%. Причиной этому стал срыв сделки ОПЕК+ из-за того, что страны не смогли договориться о тех условиях, которые могли удовлетворить запросы каждой из сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU