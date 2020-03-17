2020-03-17T11:59:10+03:00
Экономика

Банк России в рамках "упреждающих мер" продал валюту на 3,7 миллиарда рублей

Общая сумма проданных иностранных денег за март превысила 7 миллиардов рублей
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Центральный Банк России.Центральный Банк России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Банк России в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,7 миллиарда рублей, следует из данных регулятора. Такое решение 17 марта вновь было принято в связи с высоким курсом доллара и евро по отношению к рублю.

Сайт kp.ru писал, 9 марта ЦБ временно приостановил покупку валюты на 30 дней. На следующий день, 10 марта, регулятор начал реализовывать "комплекс упреждающих мер". Спустя еще несколько суток Банк России продал валюту на сумму 3,6 миллиардов рублей. В настоящее время общая сумма от продажи иностранных денег превышает 7 миллиардов рублей.

Согласно данным Мосбиржи на утро 17 марта курс доллара на торгах достигал 74,12 рублей, евро - 82,56 рублей.

Напомним, что на прошлой неделе курс рубля ослаб из-за ситуации на нефтяном рынке. Сырье подешевело более чем на 30%. Причиной этому стал срыв сделки ОПЕК+ из-за того, что страны не смогли договориться о тех условиях, которые могли удовлетворить запросы каждой из сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума приняла закон о наказании за нарушения на голосовании по Конституции
В России отменили все футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи до 10 апреля
На юге Италии произошло землетрясение
Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Букингемский дворец
Россияне боятся коронавируса, но не перестают ходить в кино
В центре Москвы машина сбила вдову Юрия Любимова
Восемь человек вылечились от коронавируса в России
В Москве суд заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве
Новости о коронавирусе волнуют россиян больше, чем скачки валют
Банк России в рамках "упреждающих мер" продал валюту на 3,7 миллиарда рублей
Российские авиакомпании потеряли более 100 млрд рублей из-за коронавируса
Вирусолог назвал предполагаемые сроки создания вакцины от коронавируса
РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса
Жена лётчика Ярошенко сообщила о возобновлении дела о его похищении спецслужбами США и Либерии
В России могут запретить кальяны в кафе из-за коронавируса