2020-03-17T12:48:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Восемь человек вылечились от коронавируса в России

Об этом сообщил сайт с официальной информацией о коронавирусе в РФ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Восемь человек вылечились от коронавируса в РоссииВосемь человек вылечились от коронавируса в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России по состоянию на 17 марта восемь человек выздоровели от коронавируса, сообщил сайт официальной информации о коронавиурсе в России.

Всего в РФ выявлено 93 случая заражения, а обследовано 109 939 человек.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что 17 марта в мире заражены уже 182 271 человек, а жертвами коронавируса стали 7 138 человек.

Выздоровели 78 204 пациента.

С 18 марта по 1 мая Россия закрыла свои границы для иностранцев, а правительство ввело особый порядок оплаты больничных и создало "зелёный коридор" на таможне для товаров первой необходимости.

Также в Москве закрыли до 12 апреля на карантин школы, запретили все мероприятия свыше 50 человек. В России перенесут проведение Единого государственного экзамена.

Будет введено постоянное онлайн оповещение, в том числе через соцсети, о ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, правительство запустит единую телефонную «горячую линию».

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

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