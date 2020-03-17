17 Март 2020 2020-03-17T12:48:33+03:00

Восемь человек вылечились от коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом сообщил сайт с официальной информацией о коронавирусе в РФ

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В России по состоянию на 17 марта восемь человек выздоровели от коронавируса, сообщил сайт официальной информации о коронавиурсе в России.

Всего в РФ выявлено 93 случая заражения, а обследовано 109 939 человек.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что 17 марта в мире заражены уже 182 271 человек, а жертвами коронавируса стали 7 138 человек.

Выздоровели 78 204 пациента.

С 18 марта по 1 мая Россия закрыла свои границы для иностранцев, а правительство ввело особый порядок оплаты больничных и создало "зелёный коридор" на таможне для товаров первой необходимости.

Также в Москве закрыли до 12 апреля на карантин школы, запретили все мероприятия свыше 50 человек. В России перенесут проведение Единого государственного экзамена.

Будет введено постоянное онлайн оповещение, в том числе через соцсети, о ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, правительство запустит единую телефонную «горячую линию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU