Восемь человек вылечились от коронавируса в России
В России по состоянию на 17 марта восемь человек выздоровели от коронавируса, сообщил сайт официальной информации о коронавиурсе в России.
Всего в РФ выявлено 93 случая заражения, а обследовано 109 939 человек.
Сайт kp.ru ранее сообщал, что 17 марта в мире заражены уже 182 271 человек, а жертвами коронавируса стали 7 138 человек.
Выздоровели 78 204 пациента.
С 18 марта по 1 мая Россия закрыла свои границы для иностранцев, а правительство ввело особый порядок оплаты больничных и создало "зелёный коридор" на таможне для товаров первой необходимости.
Также в Москве закрыли до 12 апреля на карантин школы, запретили все мероприятия свыше 50 человек. В России перенесут проведение Единого государственного экзамена.
Будет введено постоянное онлайн оповещение, в том числе через соцсети, о ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, правительство запустит единую телефонную «горячую линию».
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU