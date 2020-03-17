В центре Москвы машина сбила вдову Юрия Любимова

17 Март 2020 2020-03-17T12:31:37+03:00

Каталин Любимову 16 марта на пешеходном переходе на Пречистенке сбил таксист и уехал, а ночью её с переломами руки и ноги доставили в экстренную реанимацию Фото: Иван ВИСЛОВ

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Вдова бывшего худрука Театра на Таганке Юрия Любимова пострадала в ДТП, в котором её сбила машина в центре Москвы.

- Каталин Любимова получила травмы во время наезда на нее автомобиля на Пречистенке в Москве. Женщина получила вывих колена и перелом руки. Правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Любимову госпитализировали в реанимацию НИИ Склифасовского. Сегодня, 17 марта, её должны перевести в палату.

Директор Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю. П. Любимова Елена Смирнова также уточнила, что Каталин Любимову 16 марта на пешеходном переходе на Пречистенке сбил таксист и уехал, а ночью её с переломами руки и ноги доставили в экстренную реанимацию, но её травмы не представляют угрозы жизни.

Каталин Любимова родилась в 1946 году в Будапеште, а училась в МГУ. С Юрием Любимовым она познакомилась благодаря работе в Обществе венгеро-советской дружбы, которое организовало его гастроли в Будапеште. Они поженились в 1976 году. В Театре на Таганке она работала волонтёром по вопросам связей с общественностью, поиска инвестиций и координации гастролей.

После кончины Юрия Любимова в 2014 году она создала и возглавила Фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова.

ИСТОЧНИК KP.RU