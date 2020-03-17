2020-03-17T12:44:11+03:00
Общество

Россияне боятся коронавируса, но не перестают ходить в кино

За прошлый уикенд было куплено 2,1 млн билетов
Елена АКИМОВА
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Россияне опасаются коронавируса, но продолжают ходить в киноРоссияне опасаются коронавируса, но продолжают ходить в киноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россияне опасаются коронавируса, многие делают выбор в пользу самоизоляции: переходят на работу из дома, стараются не помещать магазины и места массовых скоплений людей. Тем не менее, на походах в кино данная осторожность не отразилась.

За прошедший уикенд было куплено 2,1 млн билетов, данные показатели гораздо выше, чем в другие уикенды.

— Спада не ощущается, зрители продолжают интересоваться новинками и ранее вышедшими в прокат лентами, — подтвердила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. - В кинотеатрах по возможности стараются дезинфицировать помещения, усилен клининг, дополнительно проинструктированы сотрудники.

Исходя из сборов и рейтинга самых популярных фильмов, можно сделать вывод, что страх перед пандемией сказался преимущественно на семейной аудитории. Именно этим обусловлено первое место по сборам у «взрослого» фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем (167 млн рублей).

«Отель «Белград» и анимационная картина «Вперед» продемонстрировали почти одинаковые сборы (81,3 и 81,2 млн рублей), хотя в прошлый уикенд разница в кассе была почти в 40 млн рублей.

В ближайшее время ожидается несколько премьер: российская комедия «Номер один» с Филиппом Янковским и мультиком «Тролли. Мировой тур».

А тем временем услуги доставщиков еды стали пользовать повышенной популярностью на фоне коронавируса. Компании предлагают бесконтактный способ доставки, чтобы избежать возможной передачи инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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