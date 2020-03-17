2020-03-17T12:54:08+03:00
В мире

Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Букингемский дворец

До этого момента она некоторое время находилась в Виндзорском замке
Юлия Кекова
Поделиться:
Через несколько недель королева отпразднует свой 94-й День рожденияЧерез несколько недель королева отпразднует свой 94-й День рожденияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Букингемский дворец - резиденцию британских монархов в Лондоне.

Ранее 15 марта королева была на личном автомобиле вывезена оттуда из-за стремительного распространения коронавируса в государстве, который может быть особо опасен для людей преклонного возраста. Однако, несмотря на это, Елизавета вновь вернулась к своим делам и обязанностям, сообщает издание Evening Standard.

До этого момента монаршая особа находилась в Виндзорском замке. В Букингемском дворце работают порядка 500 человек, поэтому риски подхватить инфекцию были довольно высоки. В Виндзоре штат состоит всего из 100 сотрудников.

По данным британской газеты The Sun, королева покинула вместе с принцем Филипом. Сообщается, что Ее Величество находится в полном здравии, но многие из ее окружения переживают за здоровье долгожительницы, которой скоро исполнится 94 года.

- Во дворце постоянно бывают посетители - политики и высокопоставленные лица со всего мира. До последнего времени королева проводила много встреч, однако она уже через несколько недель отпразднует свой 94-й День рождения, и ее советники считают, что риски следует не просто сократить, а свети к минимуму, - пишет издание.

При этом сообщается, что если вспышка нового коронавируса в Великобритании усилится, то Елизавету II и ее супруга принца Филипа планируется поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума приняла закон о наказании за нарушения на голосовании по Конституции
В России отменили все футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи до 10 апреля
На юге Италии произошло землетрясение
Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Букингемский дворец
Россияне боятся коронавируса, но не перестают ходить в кино
В центре Москвы машина сбила вдову Юрия Любимова
Восемь человек вылечились от коронавируса в России
В Москве суд заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве
Новости о коронавирусе волнуют россиян больше, чем скачки валют
Банк России в рамках "упреждающих мер" продал валюту на 3,7 миллиарда рублей
Российские авиакомпании потеряли более 100 млрд рублей из-за коронавируса
Вирусолог назвал предполагаемые сроки создания вакцины от коронавируса
РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса
Жена лётчика Ярошенко сообщила о возобновлении дела о его похищении спецслужбами США и Либерии
В России могут запретить кальяны в кафе из-за коронавируса