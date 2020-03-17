17 Март 2020 2020-03-17T12:54:08+03:00

До этого момента она некоторое время находилась в Виндзорском замке

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Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Букингемский дворец - резиденцию британских монархов в Лондоне.

Ранее 15 марта королева была на личном автомобиле вывезена оттуда из-за стремительного распространения коронавируса в государстве, который может быть особо опасен для людей преклонного возраста. Однако, несмотря на это, Елизавета вновь вернулась к своим делам и обязанностям, сообщает издание Evening Standard.

До этого момента монаршая особа находилась в Виндзорском замке. В Букингемском дворце работают порядка 500 человек, поэтому риски подхватить инфекцию были довольно высоки. В Виндзоре штат состоит всего из 100 сотрудников.

По данным британской газеты The Sun, королева покинула вместе с принцем Филипом. Сообщается, что Ее Величество находится в полном здравии, но многие из ее окружения переживают за здоровье долгожительницы, которой скоро исполнится 94 года.

- Во дворце постоянно бывают посетители - политики и высокопоставленные лица со всего мира. До последнего времени королева проводила много встреч, однако она уже через несколько недель отпразднует свой 94-й День рождения, и ее советники считают, что риски следует не просто сократить, а свети к минимуму, - пишет издание.

При этом сообщается, что если вспышка нового коронавируса в Великобритании усилится, то Елизавету II и ее супруга принца Филипа планируется поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

ИСТОЧНИК KP.RU