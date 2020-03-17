17 Март 2020 2020-03-17T13:03:24+03:00

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На юге Италии произошло землетрясение. Подземные толчки были зарегистрированы в ночь на 17 марта. Магнитуда колебаний составила 3,5 балла.

Местные СМИ сообщают, что толчки ощущались в области Калабрия, но пока данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Почувствовав первые колебания, жители многих домов вышли на улицу. Тем временем в Италии введен карантин из-за распространения коронавируса. Согласно распоряжению, людям запрещено собираться группами и подходить друг к другу на расстояние менее метра.

В стране заражено коронавирусом более 28 тысяч человек, жертвами стали более двух тысяч человек, сообщает Пятый канал.

Тем временем вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу москвичи могут не только позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения города Москвы, но и заполнить анкету на портале mos.ru. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Россия закрыла границы для всех иностранцев с 18 марта по 1 мая. Правительством РФ также принят ряд дополнительных мер: введен особый порядок оплаты больничных, установлен "зеленый коридор" на таможне для товаров первой необходимости. Даты проведения ЕГЭ также сдвинут.

Шенгенская зона закрывает общую границу с неевропейскими государствами на 30 дней. В Старом Свете уже три страны: Италия, Испания и Франция ввели жесткий карантин: жителям запрещается покидать дома без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU