Десять депутатов Госдумы отправились на карантин по коронавирусу

17 Март 2020 2020-03-17T13:32:06+03:00

Десять депутатов Госдумы, среди которых есть члены партий "Единая Россия" и ЛДПР отправились на карантин по коронавирусу из-за несоблюдения предписания депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Десять депутатов Госдумы, среди которых есть члены партий "Единая Россия" и ЛДПР отправились на карантин по коронавирусу из-за несоблюдения предписания депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

- У нас часть депутатов находится на карантине по вине нашего коллеги, который посчитал для себя возможным не исполнить предписание. И в этой связи сегодня часть депутатов фракции ЛДПР, кто находился непосредственно рядом с ним и контактировал, часть депутатов "Единой России", кто в непосредственной близости также в рассадке находился рядом, вынуждены находиться на карантине, - сказал Володин на пленарном заседании 17 марта.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Катасонова, поскольку он прилетел из Франции и не прошёл карантин для профилактики коронавируса. Володин также поручил поместить на карантин всех помощников Катасонова и всех депутатов Госдумы, которые с ним контактировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766108" frameborder="0"></iframe> Володин предложил аннулировать пропуск депутата Катасонова в Госдуму из-за коронавируса.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил аннулировать пропуск депутата от фракции ЛДПР Сергея Катасонова в здание нижней палаты парламента из-за угрозы распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU