2020-03-17T13:40:44+03:00
Политика

Песков: Путин пока не готовит обращение к нации

Пресс-секретарь президента опроверг слухи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о готовящемся обращении к нации президента Владимира ПутинаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о готовящемся обращении к нации президента Владимира ПутинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о готовящемся обращении к нации президента Владимира Путина.

- Не готовится никакое обращение к нации пока, - сообщил Дмитрий Песков журналистам 17 марта.

Ранее Песков заявил, что в России нет повода для введения ЧС из-за коронавируса. Он также отметил, что в Кремле внимательно отслеживают действия иностранных государств по сфере экономики, которые вводятся в связи с коронавирусом.

Он также сообщил, что Путин не планирует совершать зарубежные визиты.

На сайте также сообщали, что ранее российские власти уже предложили федеральным органам исполнительной власти отменить намеченные заграничные командировки и поездки в личных целях. На заседании 14 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «эта рекомендация должна относиться ко всем» и попросил россиян сократить все поездки за рубеж, включая командировки. В своей речи глава кабмина также сообщил, что будет усилен контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Проверять будут как российских граждан, так и иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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