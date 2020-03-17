Ученые рассказали, почему карантин у детей должен быть дольше, чем у взрослых

17 Март 2020 2020-03-17T13:52:01+03:00

Болезнь у детей и подростков проходит в другой форме, нежели у взрослых

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Китайские ученые установили, что у большинства детей с коронавирусом заболевание проходит бессимптомно или выражено очень слабо. Эта особенность делает детей фактически скрытыми разносчиками инфекции.

Специалисты исследовали около тысячи детей из семей, где был выявлен коронавирус. В результате, оказалось, что 10% протестированных несовершеннолетних тоже являются носителями инфекции, однако ни у кого из них не было ярко выраженных симптомов этого заболевания. Только семи ребят поднялась высокая температура, но не было кашля, сдавленного дыхания, боли в мышцах, как у взрослых, передает ФАН.

Кроме того, ну у одного из исследуемых несовершеннолетних не возникло осложнения в виде пневмонии. Все это делает детей потенциально опасными для взрослых, более уязвимых перед коронавирусом, считают специалисты.

При этом отмечается, что дети являются переносчиками заболевания еще некоторое время после выздоровления. Даже когда большинство мазков уже показывали, что ребенок в норме, анализ кала еще давал положительный результат на COVID-19, пишет газета «Известия».

В связи с этим социалисты отметили, что детям необходимо находиться на карантине дольше, чем взрослым, что минимизировать риски распространить инфекцию среди окружающих, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU