2020-03-17T14:07:11+03:00
Общество

Путин: "В России каждое второе преступление остаётся нераскрытым"

Об этом 17 марта президент заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России впервые с 2016 года возобновило рост число нераскрытых преступлений, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ГенпрокуратурыВ России впервые с 2016 года возобновило рост число нераскрытых преступлений, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ГенпрокуратурыФото: REUTERS
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В России впервые с 2016 года возобновило рост число нераскрытых преступлений, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

Также выросло количество нераскрытых дел.

- Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым, - сказал президент Путин.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации "есть о чём подумать" и сотрудникам других правоохранительных органов, помимо Генеральной прокуратуры России.

Генпрокурор России Игорь Краснов также заявил, что ежегодно жертвами преступлений становятся порядка 100 тысяч несовершеннолетних, более половины из них младше 14 лет. Около 60% преступлений совершается членами семьи.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 17 марта Путин проведёт совещание с правительством о развитии рынка жилья, а также выступит на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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