2020-03-17T14:35:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян

В странах Евросоюза коронавирус распространен среди населения в разы больше, чем в России
Юлия Кекова
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Медики измеряют температуру тела.Медики измеряют температуру тела.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала всех губернаторов российских регионов проверять на наличие коронавируса нового типа всех прибывших из Европы граждан в течение 14 дней. Об этом говорится в соответствующем постановлении руководителя ведомства.

Это необходимо для того, чтобы сократить риски распространения болезни среди населения на территории Российской Федерации. Согласно последним данным, благодаря применяемыми правительством РФ мерам по борьбе с вирусом и квалифицированной медицинской помощи врачей в России еще восемь человек 17 марта были выписаны из больниц.

Также Попова призвала губернаторов ограничить проведение всех массовых мероприятий в субъектах РФ.

Напомним, многие вузы и школы страны уже перешли на режим дистанционного обучения. В свою очередь РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса и временно приостановила работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

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