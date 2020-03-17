Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала всех губернаторов российских регионов проверять на наличие коронавируса нового типа всех прибывших из Европы граждан в течение 14 дней. Об этом говорится в соответствующем постановлении руководителя ведомства.
Это необходимо для того, чтобы сократить риски распространения болезни среди населения на территории Российской Федерации. Согласно последним данным, благодаря применяемыми правительством РФ мерам по борьбе с вирусом и квалифицированной медицинской помощи врачей в России еще восемь человек 17 марта были выписаны из больниц.
Также Попова призвала губернаторов ограничить проведение всех массовых мероприятий в субъектах РФ.
Напомним, многие вузы и школы страны уже перешли на режим дистанционного обучения. В свою очередь РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса и временно приостановила работу воскресных школ, приходских секций и кружков.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU
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