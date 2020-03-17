Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян

17 Март 2020 2020-03-17T14:35:17+03:00

В странах Евросоюза коронавирус распространен среди населения в разы больше, чем в России

Изменить размер текста: A A

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала всех губернаторов российских регионов проверять на наличие коронавируса нового типа всех прибывших из Европы граждан в течение 14 дней. Об этом говорится в соответствующем постановлении руководителя ведомства.

Это необходимо для того, чтобы сократить риски распространения болезни среди населения на территории Российской Федерации. Согласно последним данным, благодаря применяемыми правительством РФ мерам по борьбе с вирусом и квалифицированной медицинской помощи врачей в России еще восемь человек 17 марта были выписаны из больниц.

Также Попова призвала губернаторов ограничить проведение всех массовых мероприятий в субъектах РФ.

Напомним, многие вузы и школы страны уже перешли на режим дистанционного обучения. В свою очередь РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса и временно приостановила работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU