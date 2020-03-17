2020-03-17T16:13:06+03:00
В мире

Коронавирус заставляет запасаться "самым важным": голландцы выстроились в очереди за марихуаной

В сети появилось видео с толпами людей около кофешопов в Нидерландах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Очереди за коноплёй стали собираться через несколько минут после объявления министром здравоохранения и образования Нидерландов о временном закрытии кофешоповОчереди за коноплёй стали собираться через несколько минут после объявления министром здравоохранения и образования Нидерландов о временном закрытии кофешоповФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Нидерландах у входов в кофешопы образовались очереди из людей, желающих создать себе запасы марихуаны после объявления правительства о закрытии этих заведений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Postimees.

Кофешопы - заведения, имеющие разрешение на продажу конопли и продуктов из неё. Их работу регулирует "Опиумный закон" и политика Нидерландов по наркотикам.

Накануне власти объявили о запрете на работу кофешопов, который продлится до 6 апреля, поэтому огромное количество людей буквально атаковали магазины, торгующие марихуаной.

Очереди стали собираться через несколько минут после объявления министром здравоохранения и образования Нидерландов об их временном закрытии.

Напомним, с 1976 в Нидерландах декриминализовали хранение каннабиса до 5 граммов.

На данный момент в стране выявлено 1 355 заражений коронавирусом, а его жертвами стали 20 человек.

Очередь за каннабисом в Голландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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