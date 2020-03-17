Вирусолог объяснила, как часто можно применять антисептики

17 Март 2020 2020-03-17T14:54:20+03:00

вирусологи напоминают, что необходимо пользоваться антисептиком, но все проблемы он не решит Фото: REUTERS

Антисептик помогает в борьбе с вирусами, но не решает данный вопрос полностью

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Заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова» РАН Галина Карганова объяснила, как часто можно применять антисептик и это дает.

Эксперт отметила, что данное средство помогает в борьбе с вирусами, однако не решает этот вопрос полностью.

- Обработка антисептиком снижает дозу вирусов, чем она ниже, тем меньше шансов заболеть. Но многое зависит от самого и от самого человека, от его состояния на данный момент, от иммунной системы, восприимчивости, - объясняет эксперт в беседе с «Ридусом».

Пользоваться антисептиком необходимо после каждого прикосновения к поверхности, до которой дотрагивались другие люди.

- Вирус не может попасть в организм через кожу, только в случае если вы будете трогать лицо и частицы окажутся во рту или в носу, - уточнила Карганова.

Ранее 25-летняя сибирячка Екатерина Соболева родом из Новосибирска, которая сейчас находится в Нью-Йорке, рассказала, что в стране настоящий ажиотаж из-за угрозы коронавируса. В магазинах сметают с полок антисептические гели для рук: хоть в крупных городах, хоть в совсем небольших поселках их не найти.

Роспотребнадзор советует россиянам как можно чаще мыть руки и не забывать про обработку телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU