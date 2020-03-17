Курс евро на 18 марта: официальные данные ЦБ РФ

17 Март 2020 2020-03-17T14:56:52+03:00

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Центральный банк России установил официальный курс евро на 18 марта. Стоимость европейской валюты понизилась до 82,3056 рубля, потеряв в цене 44,15 копейки, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что в ходе торгов утром 17 марта евро потерял в цене 86 копеек и составил 82,56 рубля. Также сообщалось о том, что майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,03% до $30,66 за баррель.

Напомним, в ночь на понедельник, 9 марта баррель сырья марки Brent резко подешевел практически на треть, из-за чего курс рубля резко упал. После этого Центробанк принял решение о временной приостановке закупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Операции продолжатся после стабилизации курса.

ИСТОЧНИК KP.RU