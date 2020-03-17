2020-03-17T14:58:37+03:00
Спорт

РФС приостановил все соревнования по футболу до 10 апреля

Решение было принято в рамках мер по борьбе с коронавирусом
Юлия Кекова
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Российский футбольный союз приостановил все соревнования по футболу под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля включительно. Такое решение было принято 17 марта на заседании Бюро Исполкома РФС.

Сообщается, что в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции на это время будут отменены все соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в частности и спортивные мероприятия, организуемые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

Ранее сайт kp.ru писал, что также до 10 апреля в России отменяются все хоккейные, баскетбольные матчи, включая РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ.

Министерство спорта РФ рекомендовало ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения вирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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