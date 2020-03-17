В Киеве до 3 апреля закрыли метро

17 Март 2020 2020-03-17T15:03:21+03:00

Киевский метрополитен закроется в 23:00 17 марта до 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса в украинской столице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также остановит свою работу метрополитен в Харькове и Днепре

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Киевский метрополитен закроется в 23:00 17 марта до 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса в украинской столице. При этом продолжит работу наземный транспорт по маршрутам линий метро. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что метрополитен, который ежедневно перевозит порядка 1,5 миллионов пассажиров, останавливает работу по решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Также метро закроется в Днепре и Харькове. Пока закрытие планируется до 3 апреля. Об этом Кличко сообщил в своём Facebook, опубликовав видеообращение.

Ранее на сайте kp.ru сообщались детали жизни в украинской столице в условиях эпидемии коронавируса. В тексте также уточняется о закрытии всех, кроме продуктовых, магазинов и рынков, а также ресторанов, баров и кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766929" frameborder="0"></iframe> Владимир Кличко объявил о закрытии метрополитена Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU