2020-03-17T15:03:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Киеве до 3 апреля закрыли метро

Также остановит свою работу метрополитен в Харькове и Днепре
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Киевский метрополитен закроется в 23:00 17 марта до 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса в украинской столицеКиевский метрополитен закроется в 23:00 17 марта до 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса в украинской столицеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Киевский метрополитен закроется в 23:00 17 марта до 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса в украинской столице. При этом продолжит работу наземный транспорт по маршрутам линий метро. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что метрополитен, который ежедневно перевозит порядка 1,5 миллионов пассажиров, останавливает работу по решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Также метро закроется в Днепре и Харькове. Пока закрытие планируется до 3 апреля. Об этом Кличко сообщил в своём Facebook, опубликовав видеообращение.

Ранее на сайте kp.ru сообщались детали жизни в украинской столице в условиях эпидемии коронавируса. В тексте также уточняется о закрытии всех, кроме продуктовых, магазинов и рынков, а также ресторанов, баров и кафе.

Владимир Кличко объявил о закрытии метрополитена Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Институт Роберта Коха предрек двухлетнюю пандемию коронавируса
Коронавирус заставляет запасаться "самым важным": голландцы выстроились в очереди за марихуаной
Диппредставительства России приостанавливают выдачу виз иностранцам
В московских аптеках найдены маски по 150 рублей
РИАМО запустило проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Умер фигурист Крис Рид, ему было 30 лет
Исполнившая роль в фильме "Счастливого дня смерти" актриса заразилась коронавирусом
Россиянка, живущая во Франции, рассказала о популярности гречки среди французов
Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020: Евро пройдет через год из-за коронавируса
Курс доллара на 18 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В России запустили бесплатное приложение для консультации с медиками
Путин: ситуация с продуктами стабильная - не стоит закупаться впрок
Гендиректор Большого театра попал в больницу с симптомами ОРВИ
В Киеве до 3 апреля закрыли метро
РФС приостановил все соревнования по футболу до 10 апреля
Курс евро на 18 марта: официальные данные ЦБ РФ
Вирусолог объяснила, как часто можно применять антисептики
Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян