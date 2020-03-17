Гендиректор Большого театра попал в больницу с симптомами ОРВИ

17 Март 2020 2020-03-17T15:45:54+03:00

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Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин попал в больницу с диагнозом ОРВИ. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно в данный момент находится в больнице. Ему поставлен диагноз ОРВИ. Учитывая текущую обстановку, было принято решение, что целесообразнее проводить лечение в стационаре", - цитирует ее ТАСС.

При это сын гендиректора театра Андрей Урин информацию о госпитализации опроверг. По его словам, 72-летний Владимир Георгиевич чувствует себя нормально.

"Все хорошо, я только что с ним разговаривал. Он не госпитализирован", - сказал сын в комментарии РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что сейчас всех людей с кашлем, насморком, температурой и другими симптомами ОРВИ сразу же направляют на карантин, поскольку существует вероятность заражения коронавирусом Covid-19. Это инфекционное заболевание не щадит даже известных и богатых. Например, ранее его подхватили Идрис Эльба и Кристофер Хивью, а также Том Хэнкс и его супруга.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU