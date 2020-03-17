Путин: ситуация с продуктами стабильная - не стоит закупаться впрок

17 Март 2020 2020-03-17T15:53:06+03:00

Никаких проблем с поставками на фоне коронавируса в России нет

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин рекомендовал гражданам не закупаться продуктами впрок, поскольку, даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, в стране нет никаких проблем с поставками.

Об этом было неоднократно сказано во вторник, 17 марта, во время посещения главой государства информационного центра по мониторингу обстановки на фоне распространения инфекционного заболевания. Компанию президенту составил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками", - сказал председатель правительства.

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - ответил ему Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом Covid-19, причем несколько пациентов с этим диагнозом уже выписались.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян попыталась доступно объяснить, почему гражданам не стоит паниковать. Ведь порой истерическая реакция на появление нового заболевания может быть страшнее, чем оно само.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766968" frameborder="0"></iframe> Путин успокоил бросившихся скупать продукты россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU