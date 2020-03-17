2020-03-17T15:53:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: ситуация с продуктами стабильная - не стоит закупаться впрок

Никаких проблем с поставками на фоне коронавируса в России нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин ТАССВладимир Путин. Фото Алексей Дружинин ТАСС
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Президент России Владимир Путин рекомендовал гражданам не закупаться продуктами впрок, поскольку, даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, в стране нет никаких проблем с поставками.

Об этом было неоднократно сказано во вторник, 17 марта, во время посещения главой государства информационного центра по мониторингу обстановки на фоне распространения инфекционного заболевания. Компанию президенту составил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками", - сказал председатель правительства.

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - ответил ему Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом Covid-19, причем несколько пациентов с этим диагнозом уже выписались.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян попыталась доступно объяснить, почему гражданам не стоит паниковать. Ведь порой истерическая реакция на появление нового заболевания может быть страшнее, чем оно само.

Карта распространения коронавируса

Путин успокоил бросившихся скупать продукты россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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