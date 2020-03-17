Курс доллара на 18 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Центральный банк установил официальный курс доллара на 18 марта. Американская валюта потеряла в цене 23,66 копейки и остановилась на уровне 73,8896 рубля, сообщается на сайте ЦБ.
Ранее сайт Kp.ru писал о том, что утром 17 марта на открытии торгов Мосбиржи курс доллара опустился до 74,12 рубля. Снижение составило 53 копейки.
Напомним, в ночь на 9 марта баррель сырья марки Brent резко подешевел почти на треть и курс рубля сильно упал. Причиной стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения. После этого министерство финансов РФ анонсировало продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.
ИСТОЧНИК KP.RU