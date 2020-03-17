В России запустили бесплатное приложение для консультации с медиками

17 Март 2020 2020-03-17T15:53:48+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о запуске бесплатного приложения для консультаций с медиками. Работа программы была продемонстрирована президенту страны Владимиру Путину во время его визита в информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавируса во вторник, 17 марта.

"Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям, в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача", - сказал глава правительства.

По его словам, Сбербанк сам оплатит все консультации и общение докторов с пациентами. В числе доступных специалистов - терапевты и другие профессионалы своего дела. Президенту даже продемонстрировали пробный вызов врача.

Сайт kp.ru писал, что ранее Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами впрок, поскольку никаких проблем с поставками нет, а лишняя еда может испортиться. Ситуация в стране остается стабильной.

Карта распространения коронавируса

Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU