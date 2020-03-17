Россиянка, живущая во Франции, рассказала о популярности гречки среди французов

17 Март 2020 2020-03-17T15:39:13+03:00

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Во Франции тоже решили ввести ограничения для борьбы с распространяющимся коронавирусом. Закрыты кафе и рестораны, тем, кто находится на улице без цели, выписывают штраф в 135 евро, отменен второй тур выборов, а школьники и студенты отправляются по домам.

На улицах 100 тысяч жандармов и полицейских, которые следят, чтобы особый режим не нарушался. О том, что происходит в европейской стране, рассказала сайту mk.ru россиянка Татьяна. Она давно живет на Лазурном берегу вместе с 12-летней дочкой Полиной, которая занимается во Франции большим теннисом.

- Накануне выборов в Ницце власти вдоль всей набережной выставили патрули из жандармерии и местной полиции. Но как как только время обеда пришло, их всех смыло. У французов всегда так: война войной, а обед - по распорядку. Моя подруга шеф полиции одного из округов, занимается криминальными расследованиями. Ей пришла разнарядка с требованием сократить время проведения расследований, чтобы освободить сотрудников для патрулирования улиц, - рассказывает россиянка.

Постепенно в стране закрываются все учреждения, пока без перебоев функционируют только супермаркеты, аптеки, заправки и банки и администрации.

- Есть чувство беспокойства. С полок магазинов сметают все продукты, туалетная бумага пользуется особой популярностью, гигиенических средств не хватает. В магазинах огромные очереди. А недавно я Ницце зашла в русский магазин, так в нем раскупили все рыбные и мясные консервы, тушенку и гречку. Самое удивительное, что гречка пользуется популярностью не только у русских, но и у французов, - делится Татьяна.

Что касается защитных средств, то в магазинах кассиры работают в защитных перчатках, но без масок.

- Французы реагируют на маску очень отрицательно. Не знаю почему. Стоит появиться где-то в маске, то от тебя все шарахаются. А вот в Монако коренные жители, многие из которых очень богаты, в отличие от французов все ходят в защите. Эти богатеи сильно переживают за свое здоровье, поголовно в резиновых перчатках, масках и очках. Даже в госпитале плакаты висят: «Держитесь друг о друга на расстоянии 1 метра. Спасибо за понимание». В аптеку раньше пускали только по десять человек. Теперь только по пять, - рассказывает Татьяна.

А тем временем в США испытывают вакцину от коронавируса на людях, а в Италии освобождают роддома для новых больных. Российские ученые назвали категорию людей с низким риском заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU