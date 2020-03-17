2020-03-17T15:43:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Исполнившая роль в фильме "Счастливого дня смерти" актриса заразилась коронавирусом

Рэйчел Мэттьюз рассказала о положительном результате теста в социальных сетях
Юлия Кекова
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Актриса Рэйчел Мэттьюз призывает не бояться самоизоляции. Фото: ИнстаграмАктриса Рэйчел Мэттьюз призывает не бояться самоизоляции. Фото: Инстаграм
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Американская актриса Рэйчел Мэттьюз рассказала в Instagram, что заразилась коронавирусом. Результат ее теста показал положительный результат. На карантине Рэйчел, известная по фильму "Счастливого дня смерти", находится с прошлой недели.

В своих сторис она рассказала подписчикам о симптомах заболевания. Так, в первый день у нее заболели горло и голова, а потом к этому добавились сухой кашель, повышение температуры, острая боль в теле и легких, а также одышка. На пятый, шестой и седьмой день, Мэттьюз пожаловалась на отсутствие аппетита и сильную осталось.

- Ребята, у меня положительный тест на covid-19. Сейчас я чувствую себя лучше, но нахожусь под наблюдением врачей. Я буду публиковать некоторую информацию (о своем самочувствии - прим.ред.), которая, я надеюсь, будет интересна и полезна для вас, - пишет актриса.

Также она признается, что сделала тест на коронавирус после того, как находилась с человеком, у которого был подтвержден этот диагноз. Мэттьюз советует пить побольше жидкости, давать своему организму отдохнуть и не бояться самоизоляции.

Кроме фильма "Счастливого дня смерти" Рэйчел снималась в сериале "Бэтвуман" и озвучила одну из героинь мультфильма "Холодное сердце-2".

ИСТОЧНИК KP.RU

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